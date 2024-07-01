Расстрелял за должность в санатории. Киллера, убившего бизнесменов в Краснодаре, осудили спустя 25 лет

В Краснодаре вынесли приговор исполнителю заказных убийств, которые были совершены почти 25 лет назад. Жителя Абинского района признали виновным в убийствах по найму.
«Установлено, что в 1999 году Михаил Романов согласился стать исполнителем убийства бизнесменов. Они отвечали за финансово-хозяйственную деятельность ООО АССМП “Газовик” в Абинске, а также негласно руководили санаторием “Факел” в Геленджике. 20 августа 1999 года Романов надел камуфляжную одежду и балаклаву, вооружившись обрезом ружья, пришел в кафе-бар “Юг” в поселке городского типа Ахтырский, где находился один из бизнесменов», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Романов выстрелил в бизнесмена и его знакомого, сидевшего рядом. Оба мужчины умерли от огнестрельных ранений. За это убийца получил от организаторов 1 700 долларов и скрылся.
«Следующее убийство Романов совершил 24 июня 2000 года. Получив сигнал от организаторов он пришел в бильярдный зал санатория “Факел” в Геленджике, где выстелил более 45 раз из автоматического оружия во второго бизнесмена и находившуюся рядом с ним супругу. Оба с кончались на месте», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
После убийства Романов получил должность в санатории «Факел».
«Долгое время причастных к совершению преступлений установить не удавалось. Благодаря слаженной работе следователей краевого управления СКР по уголовным делам о преступлениях, совершенных в прошлые годы, при участии следователей-криминалистов и оперативной поддержке сотрудников УУР МВД РФ по краю удалось установить их причастность к совершенным преступлениям», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Суд признал Романова виновным и назначил ему 11 лет и 6 месяцев колонии строго режима. Также он должен будет выплатить 1 500 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.