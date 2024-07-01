Расстрелял за должность в санатории. Киллера, убившего бизнесменов в Краснодаре, осудили спустя 25 лет

«Установлено, что в 1999 году Михаил Романов согласился стать исполнителем убийства бизнесменов. Они отвечали за финансово-хозяйственную деятельность ООО АССМП “Газовик” в Абинске, а также негласно руководили санаторием “Факел” в Геленджике. 20 августа 1999 года Романов надел камуфляжную одежду и балаклаву, вооружившись обрезом ружья, пришел в кафе-бар “Юг” в поселке городского типа Ахтырский, где находился один из бизнесменов», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.