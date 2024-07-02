Двое жителей Красноярского края организовали бизнес на незаконной миграции

Двое жителей Красноярского края подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным предварительного следствия, с января 2021 житель Красноярска и жительница Емельяновского района вступили в сговор и приискивали иностранных граждан из ближнего зарубежья, которые нуждались в получении российского гражданства. Подозреваемые изготавливали поддельные дипломы иностранных учебных заведений о высшем и среднем образовании. Эти документы необходимы для получения иностранными гражданами статуса участника Госпрограммы.
Подозреваемые подыскивали физических лиц, которые были готовы за деньги поставить иностранцев на миграционный учёт. Также заключались фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами.
За свои незаконные действия подозреваемые получали от иностранцев от 70 до 120 тысяч рублей. По предварительным данным, таким образом было незаконно легализовано не менее 20 иностранных граждан на территории России.
Заведено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Мужчина заключён под стражу, женщина находится под домашним арестом.