Двое жителей Красноярского края организовали бизнес на незаконной миграции

По данным предварительного следствия, с января 2021 житель Красноярска и жительница Емельяновского района вступили в сговор и приискивали иностранных граждан из ближнего зарубежья, которые нуждались в получении российского гражданства. Подозреваемые изготавливали поддельные дипломы иностранных учебных заведений о высшем и среднем образовании. Эти документы необходимы для получения иностранными гражданами статуса участника Госпрограммы.