«Спасли в реанимации»: в Первоуральске мужчина заживо поджог жену

— По одной из отрабатываемых сыщиками и следователями версий, криминальная развязка, казалось бы, обычного домашнего застолья вылилась в разборку из-за нахлынувшей ревности. Это чувство вкупе с алкогольными парами, видимо, затмило разум мужчины настолько, что он решил покончить с ним раз и навсегда, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.