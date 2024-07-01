«Спасли в реанимации»: в Первоуральске мужчина заживо поджог жену

В Первоуральске произошел шокирующий случай. На днях мужчина поджег собственную жену. Сейчас женщина находится в больнице с тяжелейшими ожогами.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, все произошло 28 июня 2024 года в одном из частных домов в поселке близ Первоуральска.
— По одной из отрабатываемых сыщиками и следователями версий, криминальная развязка, казалось бы, обычного домашнего застолья вылилась в разборку из-за нахлынувшей ревности. Это чувство вкупе с алкогольными парами, видимо, затмило разум мужчины настолько, что он решил покончить с ним раз и навсегда, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Как уточнили в СК, в качестве орудия преступления ревнивец использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Ей он облил благоверную и поджег.
— Смерть потерпевшей не наступила по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку после случившегося женщина была доставлена в больницу, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, — уточнили в СК.
Сейчас женщина находится в реанимации, у нее обожжено 80% тела. Обвиняемого задержали у него дома сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
— Сыщики в своей работе использовали полиграф — так называемый «детектор лжи», — уточнил полковник Горелых.
По данным Валерия Горелых, обвиняемый имеет достаточно богатый криминальный бэкграунд. В прошлом он был неоднократно судим. Среди прочего, он имеет статьи за кражу и наркотики.
Напомним, жительница Екатеринбурга едва не погибла, спасаясь от рецидивиста из Асбеста. 41-летняя Ольга стала жертвой бывшего сожителя. Вечером 25 октября 2023 года он заманил женщину в гараж на проспекте Космонавтов. Сначала он прибил ступни Ольги к полу гвоздями. А затем облил воспламеняющейся жидкостью и поджег.