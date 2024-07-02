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Суд вынес приговор мужчине, зарезавшему девушку в общежитии в Перми

Трагедия произошла в Кировском районе города.

Источник: AP 2023

Приговор 37-летнему мужчине, который зарезал 37-летнюю девушку в общежитии в Кировском районе Перми, вынес суд, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Убийство произошло в ноябре 2023 года в комнате, где жили мужчина и его девушка. Во время серьёзной ссоры, которая случилась на почве ревности, мужчина нанёс своей девушке два удара ножом в грудь, а после несколько раз ударил по лицу кулаком. Пострадавшая умерла на месте происшествия.

Суд признал 37-летнего мужчину виновным в убийстве.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.