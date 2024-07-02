Суд вынес приговор мужчине, зарезавшему девушку в общежитии в Перми

Убийство произошло в ноябре 2023 года в комнате, где жили мужчина и его девушка. Во время серьёзной ссоры, которая случилась на почве ревности, мужчина нанёс своей девушке два удара ножом в грудь, а после несколько раз ударил по лицу кулаком. Пострадавшая умерла на месте происшествия.