Суд вынес приговор мужчине, зарезавшему девушку в общежитии в Перми

Приговор 37-летнему мужчине, который зарезал 37-летнюю девушку в общежитии в Кировском районе Перми, вынес суд, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Убийство произошло в ноябре 2023 года в комнате, где жили мужчина и его девушка. Во время серьёзной ссоры, которая случилась на почве ревности, мужчина нанёс своей девушке два удара ножом в грудь, а после несколько раз ударил по лицу кулаком. Пострадавшая умерла на месте происшествия.
Суд признал 37-летнего мужчину виновным в убийстве.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.