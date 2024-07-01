Спасатели подвели итоги 94 поискового дня пропавшего в Уфе подростка

Спасатели ведомства и ЦПСО АСС Госкомитета РБ по ЧС на плавсредствах обследовали 145 км акватории и береговой линии реки Белой. Водолазы изучили 8 500 квадратных метров акватории реки.
Напомним, двое подростков 13 и 14 лет вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников искали волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков.
26 мая в реке нашли тело подростка. Родителей пригласили на опознание. Вскоре личность ребенка была установлена. Им оказался один из пропавших подростков — 13-летний мальчик. С родителями погибшего мальчика вели работу психологи. Поиск второго подростка продолжается.