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Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело в отношении судьи Матеты

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Об этом 1 июля говорится в сообщении на сайте инстанции.

В публикации уточняется, что уголовное дело может быть возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч.3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»).

Представление Бастрыкина судьи рассмотрят в ходе заседания 10 июля.

В 2022 году глава СК обратился в ВККС за согласием на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей из Новосибирской и Омской областей, Краснодарского края и других регионов. Речь шла о возможном совершении ими преступлений коррупционной направленности.

СК