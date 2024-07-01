Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело в отношении судьи Матеты

Об этом 1 июля говорится в сообщении на сайте инстанции.
В публикации уточняется, что уголовное дело может быть возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч.3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»).
Представление Бастрыкина судьи рассмотрят в ходе заседания 10 июля.
В 2022 году глава СК обратился в ВККС за согласием на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей из Новосибирской и Омской областей, Краснодарского края и других регионов. Речь шла о возможном совершении ими преступлений коррупционной направленности.