В Октябрьском детский сад обязали полмиллиона из-за пострадавшего двухлетнего мальчика

В башкирском городе Октябрьский детский сад через суд обязали выплатить компенсацию из-за травмирования ребенка. Об это рассказал пресс-служба республиканкой прокуратуры.
В минувшем октябре во время дневной прогулки двухлетний мальчик упал со стенки для лазания, которая предназначена для детей старше трех лет. В результате малыш сломал бедро. Причиненный его здоровью вред специалисты оценивают как тяжкий.
Городская прокуратура города направила в суд иск о взыскании с детсада компенсации морального вреда. Инстанция удовлетворила требования ведомства и обязала выплатить 500 тысяч рублей.
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