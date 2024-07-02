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В Омске мужчина избил продавца консервной банкой и осколком бутылки

В Омске неадекватный мужчина избил продавца консервной банкой и осколком бутылки.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 1 июл — РИА Новости. Омич в неадекватном состоянии избил продавца магазина консервной банкой и осколком разбитой стеклянной бутылкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Нападение на мужчину произошло сегодня, 1 июля, около 14.00 (11.00 Мск) в продуктовом магазине на улице Молодова, 6 в Омске.

«27-летний покупатель, который до этого 20 минут толкался у прилавка, что уже вызвало подозрение, беспричинно напал на 46-летнего работника магазина и сначала консервной банкой, а потом осколком от разбитой бутылки причинил ему телесные повреждения в области головы и шеи. Потерпевший был доставлен в больницу, находится в реанимации», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Напавшего на продавца мужчину задержали сотрудники частной охраны. Мужчина находился в неадекватном состоянии. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, задержанный все время повторял «он торговал людьми». Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.