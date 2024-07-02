В Омске мужчина избил продавца консервной банкой и осколком бутылки

«27-летний покупатель, который до этого 20 минут толкался у прилавка, что уже вызвало подозрение, беспричинно напал на 46-летнего работника магазина и сначала консервной банкой, а потом осколком от разбитой бутылки причинил ему телесные повреждения в области головы и шеи. Потерпевший был доставлен в больницу, находится в реанимации», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.