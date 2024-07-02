Кровь на маршрутке: омичка погибла в страшном ДТП на Русско-Полянском тракте

Сегодня, 1 июля, в Омском районе произошла трагедия. Вечером, в районе пяти минут восьмого, на 19-м километре трассы «Омск — Русская Поляна» машина сбила женщину. Потерпевшая скончалась на месте.
По информации ГИБДД, женщина в момент столкновения переходила дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. Водитель проезжавшего «Ниссана» не успел вовремя затормозить, и омичку от удара отбросило на пассажирскую ГАЗель, следовавшую по маршруту «Омск — Сосновка». Страшное происшествие попало на запись камеры наблюдения.
Сейчас полиция устанавливает личность погибшей. В салоне маршрутки, которая в момент ДТП стояла на остановке, находились девять пассажиров. Никто из них не пострадал.
Ранее сегодня в Омске произошло другое ужасное столкновение: на улице Челюскинцев машина, пролетевшая по пешеходному переходу, сбила омича, которого от удара выбросило на трамвайные рельсы. Очевидцы утверждают, что виновник двигался со скоростью в сто километров в час.