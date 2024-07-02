Кровь на маршрутке: омичка погибла в страшном ДТП на Русско-Полянском тракте

Ранее сегодня в Омске произошло другое ужасное столкновение: на улице Челюскинцев машина, пролетевшая по пешеходному переходу, сбила омича, которого от удара выбросило на трамвайные рельсы. Очевидцы утверждают, что виновник двигался со скоростью в сто километров в час.