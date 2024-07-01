В Петербурге из-за ветра и ливня упал башенный кран. Видео

Из-за ветра в Невском районе упал башенный кран, сообщила «Фонтанка». По предварительным данным, никто не пострадал.
Губернатор Александр Беглов в телеграм-канале попросил жителей минимизировать перемещения по городу и по возможности оставаться дома. Городские службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды, добавил он.
В Пулково из-за грозы на 25 минут вводились ограничения, на запасной аэродром ушли три рейса, сообщили РБК в аэропорту.
В Москве сильный ливень с порывами ветра до 22 м/с прошел 20 июня. В результате погибли два человека, оказались повреждены свыше 300 автомобилей.