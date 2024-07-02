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МВД объявило в розыск одного из организаторов незаконного отряда «Погоня»

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Один из организаторов отряда «Погоня» Вадим Прокопьев, воевавший на стороне Украины, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Вадим Прокопьев, белорус по национальности, 04.12.1971 года рождения, разыскивается по статье УК», — значится в карточке.

Отряд состоял в основном из белорусов и воевал на стороне Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о подготовке на территории Польши, Литвы и Украины боевиков из числа белорусских радикалов для совершения диверсий, терактов и организации военного мятежа. Председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель в начале октября 2022 года сообщал о планах противников белорусских властей проникнуть большой вооруженной группой на территорию страны со стороны Украины.

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