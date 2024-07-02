МВД объявило в розыск одного из организаторов незаконного отряда «Погоня»

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о подготовке на территории Польши, Литвы и Украины боевиков из числа белорусских радикалов для совершения диверсий, терактов и организации военного мятежа. Председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель в начале октября 2022 года сообщал о планах противников белорусских властей проникнуть большой вооруженной группой на территорию страны со стороны Украины.