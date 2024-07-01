Двое детей утонули в Нижнем Новгороде и Володарском районе

В другой трагедии, произошедшей в Володарском муниципальном округе, утонул мальчик 2016 года рождения на реке Лух в поселке Фролищи, также в не оборудованном для купания месте. На место происшествия прибыла водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России для проведения поисковых работ. Спустя 30 минут после прибытия специалистов, тело ребенка было поднято с глубины около трех метров.