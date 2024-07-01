Двое детей утонули В Нижнем Новгороде и Володарском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сегодня днем поступило сообщение о том, что на озере Сортировочное в районе улицы Архангельская, в Нижнем Новгороде, утонул мальчик 2008 года рождения в не оборудованном для купания месте. В настоящий момент спасатели аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода ведут поисково-водолазные работы.
В другой трагедии, произошедшей в Володарском муниципальном округе, утонул мальчик 2016 года рождения на реке Лух в поселке Фролищи, также в не оборудованном для купания месте. На место происшествия прибыла водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России для проведения поисковых работ. Спустя 30 минут после прибытия специалистов, тело ребенка было поднято с глубины около трех метров.
«Мы снова призываем всех соблюдать правила безопасности на воде,» — подчеркнул представитель МЧС.