Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей утонули в Нижнем Новгороде и Володарском районе

Трагические происшествия на воде вновь напоминают о важности соблюдения мер безопасности.

Двое детей утонули В Нижнем Новгороде и Володарском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сегодня днем поступило сообщение о том, что на озере Сортировочное в районе улицы Архангельская, в Нижнем Новгороде, утонул мальчик 2008 года рождения в не оборудованном для купания месте. В настоящий момент спасатели аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода ведут поисково-водолазные работы.

В другой трагедии, произошедшей в Володарском муниципальном округе, утонул мальчик 2016 года рождения на реке Лух в поселке Фролищи, также в не оборудованном для купания месте. На место происшествия прибыла водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России для проведения поисковых работ. Спустя 30 минут после прибытия специалистов, тело ребенка было поднято с глубины около трех метров.

«Мы снова призываем всех соблюдать правила безопасности на воде,» — подчеркнул представитель МЧС.