Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки

Рогозин пояснял, что «Баба-яга» представляет собой ударный беспилотник, который может нести до шести боеприпасов, он летает со скоростью около 60 км/ч. Рядом с ним летит FPV-дрон, который может пикировать на цель и сбрасывать боеприпасы на нее. По словам сенатора, такой дрон более скоростной и «шустрый», но у него быстрее садится аккумулятор, тогда он возвращается на базу и его сменяет новый. «Бабу-ягу» могут сопровождать и дроны-камикадзе.