Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки

По его словам, ВСУ применяют беспилотники типа «Баба-яга» вдоль «берега» бывшего Каховского водохранилища (город Васильевка находится вблизи его «берегов») и оттуда пытаются «заходить в тыл» российских позиций. Днем же эти дроны используются для поджигания полей.
«Таким образом, враг начал “разминирование” этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и в лесополосах. <…> Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это», — написал Рогозин.
Рогозин пояснял, что «Баба-яга» представляет собой ударный беспилотник, который может нести до шести боеприпасов, он летает со скоростью около 60 км/ч. Рядом с ним летит FPV-дрон, который может пикировать на цель и сбрасывать боеприпасы на нее. По словам сенатора, такой дрон более скоростной и «шустрый», но у него быстрее садится аккумулятор, тогда он возвращается на базу и его сменяет новый. «Бабу-ягу» могут сопровождать и дроны-камикадзе.
Около двух недель назад, 18 июня, сенатор рассказывал, что дроны «Баба-яга» украинские военные стали использовать «ночью только для дистанционного минирования» всех прифронтовых дорог, находящихся под контролем России. «Так обычно делается перед наступлением», — отмечал он.
Минобороны России в сводке на 1 июля сообщило, что в Запорожской области было нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах Работино и Новопокровка — они расположены к востоку от Васильевки, недалеко от города Орехов.