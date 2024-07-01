Дело на главу Солнцевского суда решили завести после операции ФСБ

Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета был пойман с поличным сотрудниками управления «М» ФСБ (занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах) при получении около $40 тыс., рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. Информацию подтвердил другой источник, близкий к системе правосудия. По их данным, операция была проведена около полутора недель назад. Бастрыкин обратился в ВККС для возбуждения дела против судьи.