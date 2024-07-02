Хуситы заявили об атаке на четыре судна, связанных с Британией, Израилем и США

По его словам, атакам подверглись контейнеровоз MSC Unific, танкеры для перевозки жидких химических веществ Delonix и Lucky Sailor, а также вспомогательное судно Anvil Point, входящее в состав британского военно-морского флота.
Представитель утверждает, что силы мятежников наносили удары по судам с использованием крылатых ракет. В момент атаки контейнеровоз MSC Unific находился в Аравийском море, танкер Delonix — в Красном море, танкер Lucky Sailor — в Средиземном море, судно Anvil Point — в Индийском океане. Представитель движения также заявил, что Delonix подвергся второй атаке за прошедшую неделю.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы США и Великобритании стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.