Был весь в пролежнях со сквозной дырой в пищеводе. На Кубани приемный ребенок умер после операции на аппендицит

16-летнего Андрея растили в семье Натальи Андроник, как своего. Он пришел в их дом трехлетним малышом и вырос в симпатичного спортивного подростка. Раннее детство мальчика было сложным — он даже крошки с пола собирал, не мог наесться. Но сердце его не ожесточилось, он любил обнимать приемную маму, а дети Натальи стали ему настоящими друзьями.