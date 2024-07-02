Был весь в пролежнях со сквозной дырой в пищеводе. На Кубани приемный ребенок умер после операции на аппендицит

16-летнего Андрея растили в семье Натальи Андроник, как своего. Он пришел в их дом трехлетним малышом и вырос в симпатичного спортивного подростка. Раннее детство мальчика было сложным — он даже крошки с пола собирал, не мог наесться. Но сердце его не ожесточилось, он любил обнимать приемную маму, а дети Натальи стали ему настоящими друзьями.
В 2020 году подросток заболел. Началась слабость, а температура взлетела под 40. Обеспокоенная Наталья вызвала скорую. В больнице сказали — у Андрея аппендицит, надо делать операцию. Но рядовое вмешательство обернулось смертью ребенка.
«Когда проснулся от наркоза, говорил, что ему стало еще хуже. А потом ребенка забрали в реанимацию. Оказалось, что у него произошло кровоизлияние. Ковид подтвердился, состояние было крайне тяжелое», — вспоминает приемная мама.
Парня начали возить по больницам. Сначала его привезли в инфекционное отделение в Новороссийске, потом доставят в Краснодар. Там найдут, что интубационная трубка, которую ему поставили, пробила трехею и пищевод насквозь.
«А потом ребенка забрали в реанимацию. Оказалось, что у него произошло кровоизлияние. Ковид подтвердился», — рассказывает Наталья.
Вскоре у Андрея началось заражение крови. К сожалению, школьника не смогли спасти.
«Судебно-медицинская экспертиза установила множественные нарушения при оказании врачебной помощи. Было заведено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”. Сейчас оно рассматривается в суде. Следователи проводят еще одну экспертизу», — рассказал «КП»-Кубань’медицинский юрист, директор организации в области медицинского права «Право на Здоровье» Николай Чернышук.
Приемная мама уже несколько лет не может остановить поток слез после гибели Андрея и хочет добиться справедливого наказания для виновных.