Погиб из-за старого магнитофона: стали известны подробности пожара на Советском проспекте в Калининграде

Квартира в трёхэтажном доме на Советском проспекте, предположительно, сгорела из-за старого магнитофона. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона, ситуацию прокомментировали в региональном СКР.
Во время пожара на третьем этаже нашли тело 58-летнего хозяина. В тот день мужчина отмечал день рождения. Под утро соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Предположительно причина возгорания — неисправный магнитофон и замыкание электропроводки. Погибший был калининградским юристом.
В региональном СКР пояснили, что по факту смерти калининградца проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Точную причину гибели мужчины помогут установить пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Квартира в трёхэтажном доме на Советском проспекте загорелась ночью 27 июня. Пожарные обнаружили в огне тело мужчины. Из дома эвакуировали 30 человек, включая восемь детей.