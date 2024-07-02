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Погиб из-за старого магнитофона: стали известны подробности пожара на Советском проспекте в Калининграде

Тело мужчины нашли в горящей квартире.

Квартира в трёхэтажном доме на Советском проспекте, предположительно, сгорела из-за старого магнитофона. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона, ситуацию прокомментировали в региональном СКР.

Во время пожара на третьем этаже нашли тело 58-летнего хозяина. В тот день мужчина отмечал день рождения. Под утро соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Предположительно причина возгорания — неисправный магнитофон и замыкание электропроводки. Погибший был калининградским юристом.

В региональном СКР пояснили, что по факту смерти калининградца проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Точную причину гибели мужчины помогут установить пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Квартира в трёхэтажном доме на Советском проспекте загорелась ночью 27 июня. Пожарные обнаружили в огне тело мужчины. Из дома эвакуировали 30 человек, включая восемь детей.

СК