Погиб из-за старого магнитофона: стали известны подробности пожара на Советском проспекте в Калининграде

Во время пожара на третьем этаже нашли тело 58-летнего хозяина. В тот день мужчина отмечал день рождения. Под утро соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Предположительно причина возгорания — неисправный магнитофон и замыкание электропроводки. Погибший был калининградским юристом.