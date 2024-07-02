В отношении мигранта-педофила возбудили два уголовных дела в Приморье

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Касьянникову Е. С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Напомним, вечером 1 июля сотрудники полиции задержали мигранта, который избил и изнасиловал девочку-подростка. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
Глава СК Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, в ходе проверки было установлено, что мигрант находился на территории России нелегально.