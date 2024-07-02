В отношении мигранта-педофила возбудили два уголовных дела в Приморье

Напомним, вечером 1 июля сотрудники полиции задержали мигранта, который избил и изнасиловал девочку-подростка. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».