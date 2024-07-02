КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

«Ракетное управление КНДР успешно осуществило испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5 1 июля», — говорится в заявлении агентства.
По информации ЦТАК, испытательный полет проходил на максимальную дальность в 500 километров.
«В июле ракетное управление планирует провести испытания баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5 для проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва боеголовки на средней дистанции в 250 километров», — уточнило агентство.
Накануне в Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты. Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Чжун, ракета, возможно, вышла из строя в начале полета и ее обломки могли упасть на территории Северной Кореи. По его словам, есть вероятность, что она полетела в сторону Пхеньяна.