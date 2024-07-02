КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

Накануне в Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты. Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Чжун, ракета, возможно, вышла из строя в начале полета и ее обломки могли упасть на территории Северной Кореи. По его словам, есть вероятность, что она полетела в сторону Пхеньяна.