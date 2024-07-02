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КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

1 июля КНДР провела испытательный запуск нового типа баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По информации агентства, данная тактическая баллистическая ракета способна нести боеголовку класса 4,5 тонны.

Источник: Reuters

«Ракетное управление КНДР успешно осуществило испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5 1 июля», — говорится в заявлении агентства.

По информации ЦТАК, испытательный полет проходил на максимальную дальность в 500 километров.

«В июле ракетное управление планирует провести испытания баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5 для проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва боеголовки на средней дистанции в 250 километров», — уточнило агентство.

Накануне в Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты. Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Чжун, ракета, возможно, вышла из строя в начале полета и ее обломки могли упасть на территории Северной Кореи. По его словам, есть вероятность, что она полетела в сторону Пхеньяна.