Россиян предупредили о новой «легенде» мошенников

Эксперт советует для защиты завершить разговор и самостоятельно перезвонить своему оператору с официального номера, указанного на сайте компании. Также не рекомендуется переходить по ссылкам, которые могут прислать жертве, и сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие сотрудники не запрашивают подобную информацию, а все изменения тарифов приходят через смс, push-уведомления в приложении оператора или через личный кабинет на сайте.