Россиян предупредили о новой «легенде» мошенников

«Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным. Вот как выглядит типичный сценарий: Вы получаете звонок от человека, представляющегося сотрудником оператора… Мошенник сообщает вам о якобы произошедшем сбое в системе», — сообщил Бийчук.
По его словам, звонок может начаться с приветствия: «Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама». Далее злоумышленник сообщит о том, что тариф, которым пользовался абонент ранее, был сброшен и больше недоступен. Мошенник также скажет, что пользователю был подключен новый тариф и назовет его стоимость.
Независимо от реакции жертвы, мошенник предложит помочь вернуть ей старый тариф, для чего попросит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора.
Впоследствии мошенники могут взять на имя жертвы кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам.
Эксперт советует для защиты завершить разговор и самостоятельно перезвонить своему оператору с официального номера, указанного на сайте компании. Также не рекомендуется переходить по ссылкам, которые могут прислать жертве, и сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие сотрудники не запрашивают подобную информацию, а все изменения тарифов приходят через смс, push-уведомления в приложении оператора или через личный кабинет на сайте.