Житель Владивостока погиб под колесами электропоезда

Электропоезд следовал по маршруту Артем — Кневичи. В какой-то момент машинист заметил рядом с железнодорожными путями человека, из-за чего стал сигналить. Но приморец никак не реагировал и не отходил от путей. Тогда управляющему транспортом пришлось применить экстренное торможение, но это не помогло: электропоезд врезался в жителя города.