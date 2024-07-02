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Житель Владивостока погиб под колесами электропоезда

20-летний приморец игнорировал предупреждающие сигналы машиниста.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке 20-летний местный житель погиб под колесами электропоезда. ЧП произошло в конце июня, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Электропоезд следовал по маршруту Артем — Кневичи. В какой-то момент машинист заметил рядом с железнодорожными путями человека, из-за чего стал сигналить. Но приморец никак не реагировал и не отходил от путей. Тогда управляющему транспортом пришлось применить экстренное торможение, но это не помогло: электропоезд врезался в жителя города.

От полученных травм 20-летний приморец скончался.

«Сотрудники транспортной полиции призывают быть внимательными, знать и соблюдать установленные правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры», — добавили в ведомстве.

несчастный случай