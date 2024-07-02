ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо

«Попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время враг не предпринимал. Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов», — сказал Сальдо РИА Новости.