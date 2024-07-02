ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо

«Попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время враг не предпринимал. Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов», — сказал Сальдо РИА Новости.
При этом, по его словам, враг продолжает наносить удары из артиллерии и минометов, атакует дронами города и другие населенные пункты в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра.
«Прежде всего, это Алешкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа. Очень страдают сами Алешки и обе Каховки, пгт Днепряны. Также периодически под сильные обстрелы попадают Голая Пристань и Горностаевка», — сказал губернатор.
Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.