Телефонные мошенники стали притворяться судебными приставами

Аферисты стали обманывать россиян, притворяясь сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП), об этом предупредили в МВД. Как отметили в ведомстве, потенциальным жертвам сообщают о наличии некоего исполнительного производства против них, под этим предлогом похищая средства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Сама схема новая, неизменным остается одно — попытка добраться до счетов граждан. В МВД напомнили, что сам пристав не может звонить должнику посредством каких-либо коммуникационных сервисов, сообщать о наличии долга и скидывать некие реквизиты для оплаты. Получить квитанцию можно, придя на личный прием к судебному приставу, а затем внести оплату непосредственно по квитанции или же через портал «Госуслуги». В заключение россиян в очередной раз призвали сохранять бдительность и не передавать незнакомым людям свои личные данные.
Как отмечают эксперты, в первую очередь мошеннические схемы от имени судебных приставов направлены на людей в сложном финансовом положении, уже имеющих задолженности, а также на уязвимую категорию граждан — например, не до конца осведомленных о работе и деятельности ФССП и не имеющих под рукой доступа к интернету для перепроверки отдельных фактов.
Если остается сомнение и тревожит, что информация якобы от имени ФССП может оказаться правдой, лучше прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру службы, к тому же проверить наличие исполнительного производства можно на официальном сайте ФССП или на портале «Госуслуги».
Самым простым и эффективным способом борьбы с телефонными мошенниками будет установка мобильного приложения — определителя номера телефона. В таких приложениях нежелательные звонки могут помечаться как спам, заемные конторы, навязчивая реклама и так далее. Если же ставить такое приложение по тем или иным причинам человек не готов, рекомендуется взять за привычку не отвечать на звонки с незнакомых номеров. При этом обычно мошенники не тратят время, если пользователь не взял трубку с первого раза — поэтому, если звонок с незнакомого номера сразу же повторится, ответить на него все-таки стоит, заключает специалист.