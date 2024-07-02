Телефонные мошенники стали притворяться судебными приставами

Если остается сомнение и тревожит, что информация якобы от имени ФССП может оказаться правдой, лучше прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру службы, к тому же проверить наличие исполнительного производства можно на официальном сайте ФССП или на портале «Госуслуги».





Самым простым и эффективным способом борьбы с телефонными мошенниками будет установка мобильного приложения — определителя номера телефона. В таких приложениях нежелательные звонки могут помечаться как спам, заемные конторы, навязчивая реклама и так далее. Если же ставить такое приложение по тем или иным причинам человек не готов, рекомендуется взять за привычку не отвечать на звонки с незнакомых номеров. При этом обычно мошенники не тратят время, если пользователь не взял трубку с первого раза — поэтому, если звонок с незнакомого номера сразу же повторится, ответить на него все-таки стоит, заключает специалист.