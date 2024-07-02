«Скорая» столкнулась с легковушкой в Уральске: есть погибший

Как пишет издание, авария произошла в 22:00 по улице Черекаева. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что на дороге столкнулись автомашина ВАЗ-21099 и машина скорой помощи марки Hyundai. В результате ДТП водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. Пассажирку легковушки госпитализировали. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится расследование. Другие подробности трагедии неизвестны.