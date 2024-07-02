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«Скорая» столкнулась с легковушкой в Уральске: есть погибший

В понедельник, 1 июля, вечером в Уральске случилась смертельная авария с участием кареты скорой помощи — машина медиков столкнулась с легковым авто, передает «Мой город».

Источник: mgorod.kz

Как пишет издание, авария произошла в 22:00 по улице Черекаева. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что на дороге столкнулись автомашина ВАЗ-21099 и машина скорой помощи марки Hyundai. В результате ДТП водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. Пассажирку легковушки госпитализировали. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится расследование. Другие подробности трагедии неизвестны.

Напомним, накануне серьезная авария случилась и в Павлодарской области — здесь легковой автомобиль, в котором находились дети, столкнулся с грузовиком. С места аварии в больницу госпитализировали мальчика и двух девочек.

А в минувшие выходные в Алматинской области авто патрульной полиции врезалось в другую машину. В полиции заявили, что виновника привлекли к ответственности.