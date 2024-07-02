В Приморье задержали иностранца за изнасилование девушки-подростка

Молодого иностранного гражданина обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней в городе Артём в Приморье, сообщили в Telegram-канале Следкома России.
Информация о происшествии распространилась в местных соцсетях 2 июля 2024 года. Местный житель заявил в полицию, что на улице Лазо в городе Артём девушка-подросток просит о помощи. По её словам, неизвестный избил её и сексуально надругался.
Иностранца 20 лет обвиняют по статьям об изнасиловании и о половом сношении или действиях сексуального характера с лицом младше 16 лет. Уголовное дело расследуют следственные органы СУ СКР по Приморскому краю.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ведомства в Приморье Евгению Касьянникову доложить о ходе расследования.