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В Приморье задержали иностранца за изнасилование девушки-подростка

Парень избил её и надругался.

Молодого иностранного гражданина обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней в городе Артём в Приморье, сообщили в Telegram-канале Следкома России.

Информация о происшествии распространилась в местных соцсетях 2 июля 2024 года. Местный житель заявил в полицию, что на улице Лазо в городе Артём девушка-подросток просит о помощи. По её словам, неизвестный избил её и сексуально надругался.

Иностранца 20 лет обвиняют по статьям об изнасиловании и о половом сношении или действиях сексуального характера с лицом младше 16 лет. Уголовное дело расследуют следственные органы СУ СКР по Приморскому краю.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ведомства в Приморье Евгению Касьянникову доложить о ходе расследования.