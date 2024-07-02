Режим ЧС объявили в Экибастузе

В городском акимате заявили, что режим ЧС был введен для того, чтобы ремонт на ТЭЦ закончили до начала отопительного сезона. Как напомнили в ведомстве, в прошлом году на ТЭЦ Экибастуза начали ремонтировать оборудование. Из 10 имеющихся котлоагрегатов был проведен капитальный ремонт 8 и текущие ремонт двух. Это помогло пережить последний отопительный сезон без аварий.
«С учетом ремонтной кампании, проведенной в прошлое межсезонье, и с учетом анализа, проведенного АО “Самрук-Энерго” на Экибастузской ТЭЦ, в 2024 году требуется провести капитальный ремонт котлоагрегата № 5 и текущий расширенный ремонт котла № 9 за счет средств АО “Самрук-Энерго”, — сообщили в акимате города.
В пресс-службе акима Экибастуза заявили, что ранее котел № 12 капитально отремонтировали на 80%. Но из-за выявленных технологических нарушений сейчас требуется провести дополнительные работы — обновить оставшиеся 20% оборудования.
«По обращению “Самрук-Энерго” в акимат города в рамках действующего законодательства было принято решение об объявлении ЧС техногенного характера для своевременной сдачи ремонтируемых объектов к предстоящему отопительному сезону, а также обеспечения бесперебойным горячим водоснабжением в круглогодичном режиме», — пояснили в ведомстве.
В этом году планируется отремонтировать все оставшиеся котлоагрегаты, вспомогательное оборудование, а также здание и сооружения ТЭЦ.
Напомним, ранее в правительстве рассказали о планах по строительству и реконструкции теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу. На это выделили 9 млрд тенге, причем по 3,6 млрд тенге потратят на тепломагистрали в областном центре и Экибастузе.
А в мае во время проведения гидравлических испытаний в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов. «Фонтан» с горячей водой, который забил из тепловых сетей, попал на видео. Добавим, что зимой 2022 года практически весь Экибастуз на 10 дней остался без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.