Режим ЧС объявили в Экибастузе

В городском акимате заявили, что режим ЧС был введен для того, чтобы ремонт на ТЭЦ закончили до начала отопительного сезона. Как напомнили в ведомстве, в прошлом году на ТЭЦ Экибастуза начали ремонтировать оборудование. Из 10 имеющихся котлоагрегатов был проведен капитальный ремонт 8 и текущие ремонт двух. Это помогло пережить последний отопительный сезон без аварий.