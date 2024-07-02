«Трехмесячную малышку перевели на смеси»: что известно об массовом отравлении в кафе Братска на 2 июля

Вечером 28 июня в одном из кафе-баров Братска собралось две компании: в первом банкетном зале около 20 сибиряков отмечали 50-летие родственницы, а во втором бывшие 11-классники праздновали выпускной вместе с родителями (всего около 30 человек). Но уже в субботу, 29 июня, гости заведения стали попадать в больницу с отравлением. Среди пострадавших есть дети, а также беременная женщина. Ведомственную проверку организовал Роспотребнадзор Иркутской области. Вскоре и региональный СК завел уголовное дело по факту пищевого отравления. Подробности о массовом отравлении в кафе-баре Братска на 2 июля — в материале КП-Иркутск.