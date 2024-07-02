«Трехмесячную малышку перевели на смеси»: что известно об массовом отравлении в кафе Братска на 2 июля

Вечером 28 июня в одном из кафе-баров Братска собралось две компании: в первом банкетном зале около 20 сибиряков отмечали 50-летие родственницы, а во втором бывшие 11-классники праздновали выпускной вместе с родителями (всего около 30 человек). Но уже в субботу, 29 июня, гости заведения стали попадать в больницу с отравлением. Среди пострадавших есть дети, а также беременная женщина. Ведомственную проверку организовал Роспотребнадзор Иркутской области. Вскоре и региональный СК завел уголовное дело по факту пищевого отравления. Подробности о массовом отравлении в кафе-баре Братска на 2 июля — в материале КП-Иркутск.
Массовое отравление в кафе-баре Братска: что известно на 2 июля
«В целом к еде не было нареканий»
По состоянию на 1 июля в больницу обратились более 20 жителей Братска. Предварительный диагноз массового отравления в кафе-баре Братска — острая кишечная инфекция. Однако КП-Иркутск ранее удалось связаться с пострадавшими, которые сообщают, что отравившихся больше. Кстати, сибиряки связывают отравление с салатом «Цезарь».
— В целом к еде не было нареканий, только салат «Цезарь» наводил на подозрения, — рассказывает Ольга (имя изменено — прим. Ред.), у которой пострадали супруг и беременная 20-летняя племянница на праздновании юбилея. — Муж весь вечер только этот салат и ел. Только на «Цезарь» и остается грешить!
После празднования первой в больницу увезли горожанку на втором месяце беременности. Все научилось с болей в животе. Близкие думали вскоре пройдет, но стало только хуже. Рвота, головные боли, высокая температура, боли в пояснице. Сибирячке даже поставили угрозу выкидыша. Но, кроме этого, ей пришлось перевести 10-месячную дочь на смеси. Грудное вскармливание опасно для малышки.
— На юбилее была еще одна женщина, у которой на руках трехмесячная дочь. Малышку перевели на смеси, — рассказывает Ольга.
— Предварительно установлено, что после употребления еды в одном из заведений общепита города Братска несколько человек обратились в больницу с жалобами на признаки пищевого отравления, — рассказывают следователи. — Среди заболевших пять несовершеннолетних. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Сейчас же кафе временно закрыто. Также Роспотребнадзор взял пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды. Материалы находятся в работе.
Пока это все что известно о массовом отравлении в кафе-баре Братска на 2 июля.