Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ

Российское ведомство также опубликовало видеоролик, где видно, как самолёт готовятся к вылету на аэродроме, после чего взлетает и движется буквально в нескольких десятках метров над землёй. Также показан удар, противоракетный манёвр и возвращение штурмовика на аэродром.