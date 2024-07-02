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Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» и уничтожили спецтехнику и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик — ред.) цель была поражена. Оценка отлично!», — рассказал лётчик Су-25 Сергей.

В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, подчеркнули в Минобороны.

Российское ведомство также опубликовало видеоролик, где видно, как самолёт готовятся к вылету на аэродроме, после чего взлетает и движется буквально в нескольких десятках метров над землёй. Также показан удар, противоракетный манёвр и возвращение штурмовика на аэродром.