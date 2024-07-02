Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик — ред.) цель была поражена. Оценка отлично!», — рассказал лётчик Су-25 Сергей.
В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, подчеркнули в Минобороны.
Российское ведомство также опубликовало видеоролик, где видно, как самолёт готовятся к вылету на аэродроме, после чего взлетает и движется буквально в нескольких десятках метров над землёй. Также показан удар, противоракетный манёвр и возвращение штурмовика на аэродром.