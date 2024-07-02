Из государственной — в частную: чиновничью ОПГ разоблачили в Приморье

Горовчука обвинили в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве. С января 2022 года по март 2023 года мужчина принимал документы об уничтожении имущества, которое перешло в собственность государства. При этом он знал, что имущество утилизировалось частично. Оставшаяся доля вновь поступала в продажу. О его роли в махинациях «Комсомолка» писала в другом материале.