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Из государственной — в частную: чиновничью ОПГ разоблачили в Приморье

В Приморье завели уголовное дело за организацию ОПГ и махинацию с госимуществом.

Источник: Комсомольская правда

Евгения Ковальчука подозревают в создании ОПГ и махинации с госимуществом в Приморье. Он вместе с сообщниками присваивал и продавал различные вещи и товары, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

В региональном следкоме отметили, что в преступное сообщество входили Нина Ковальчук, Владимир Зубков, Ольга Исаева, Валентина Серикова, Андрей Конюшкин, Игорь Иващенко, Дмитрий Овчаренко.

Кроме того, немалую роль в преступной деятельности играл бывший руководитель краевого Росимущества Денис Горовчук. Его дело выделили в отдельное производство.

Горовчука обвинили в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве. С января 2022 года по март 2023 года мужчина принимал документы об уничтожении имущества, которое перешло в собственность государства. При этом он знал, что имущество утилизировалось частично. Оставшаяся доля вновь поступала в продажу. О его роли в махинациях «Комсомолка» писала в другом материале.

По версии следствия, Евгений Ковальчук начал преступную деятельность в 2021 году. Он долгое время оказывал услуги по приему и хранению обращенного в собственность государства и изъятого имущества.

Также именно он незаконно присваивал и сбывал различные товары, отправляя их в продажу. Добавим, что ОПС состояло из двух структурных подразделений. В первом соучастники вели учет имущества, а во втором делали липовые видеоотчеты о якобы уничтожении имущества. Кроме того, участники второй группы организовывали продажу конфискованных вещей в розницу.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по частям 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ (организация ОПС). Всего установлено шесть эпизодов сбыта имущества. Следователи СКР провели обыски по месту проживания подозреваемых, с участниками ОПС проводятся необходимые следственные действия.

Ранее «КП» писала о замглавы ДВУ Ростехнадзора, который отправился в СИЗО за взяточничество.