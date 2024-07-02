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Жители Приангарья продолжают щедро одаривать аферистов: за три дня они перевели им почти 17,5 миллионов рублей

За прошедшие три дня жители Иркутской области перевели телефонным аферистам без малого 17,5 миллионов рублей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Reuters

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД щедрыми дарителями стали 20 человек. А самой результативной схемой обмана — «звонок от из службы безопасности банка».

Так, к примеру, житель Усольского района 1983 года рождения, в надежде спасти свои сбережения, набрал кредитов на два миллиона рублей и все деньги перевел на «безопасный счет».

Ещё одно крупное пожертвование в копилку мошенников сделал 37-летний житель Зиминского района, который очень сильно вдруг захотел зарабатывать на инвестициях.

«В начале июня в телефонной игре он обратил внимание на рекламу о дополнительном заработке на инвестициях. Перейдя по ссылке, мужчина заполнил анкету, а затем с ним связался лжеспециалист инвестиционного дома. По инструкции звонивших, потерпевший установил на смартфон ряд торговых программ, оформил несколько кредитов, а после внес средства на “брокерский счет”. Когда мужчина захотел забрать “заработанные” проценты, то аферисты попросили найти “доверенное лицо”. Однако выбранные кандидаты не угодили лжеброкерам — личный кабинет торговой платформы оказался заблокирован. Суммарно он потерял свыше 4,3 млн рублей», — рассказали правоохранители.