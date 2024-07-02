Жители Приангарья продолжают щедро одаривать аферистов: за три дня они перевели им почти 17,5 миллионов рублей

«В начале июня в телефонной игре он обратил внимание на рекламу о дополнительном заработке на инвестициях. Перейдя по ссылке, мужчина заполнил анкету, а затем с ним связался лжеспециалист инвестиционного дома. По инструкции звонивших, потерпевший установил на смартфон ряд торговых программ, оформил несколько кредитов, а после внес средства на “брокерский счет”. Когда мужчина захотел забрать “заработанные” проценты, то аферисты попросили найти “доверенное лицо”. Однако выбранные кандидаты не угодили лжеброкерам — личный кабинет торговой платформы оказался заблокирован. Суммарно он потерял свыше 4,3 млн рублей», — рассказали правоохранители.