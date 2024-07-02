Пленный рассказал о побеге нацбата «Кракен» с позиций в Часовом Яре

«Ваши штурмовики сначала одно здание взяли, второе, уже третье — к нему подбирались, а они (бойцы “Кракена” — Прим. Ред.), наверное, подумали: “Зачем нам это надо”, и все. Нам сказали, что они будут прикрывать, а мы когда подъезжали, как раз их бронемашина последняя, в то же самое время рано утром выехала», — добавил Гриднев.