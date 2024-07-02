Пленный рассказал о побеге нацбата «Кракен» с позиций в Часовом Яре

По словам мужчины, мобилизованного в Херсоне в конце апреля 2023 года, командование батальона, отправляя его группу на позиции в Часов Яр, обещало, что прикрывать их будут боевики нацбата «Кракен». Радикалы занимали позиции на второй линии обороны.
«Обещали, что нас будет прикрывать “Кракен”, а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни», — рассказал собеседник агентства.
Весь личный состав «Кракена», по словам пленного, сбежал с позиций до приезда его группы.
«Ваши штурмовики сначала одно здание взяли, второе, уже третье — к нему подбирались, а они (бойцы “Кракена” — Прим. Ред.), наверное, подумали: “Зачем нам это надо”, и все. Нам сказали, что они будут прикрывать, а мы когда подъезжали, как раз их бронемашина последняя, в то же самое время рано утром выехала», — добавил Гриднев.
Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировали в марте 2022 года главари полка «Азов»* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, «Кракен» особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.
* Запрещенная в России террористическая организация.