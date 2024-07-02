Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске заключили под стражу строителя-мошенника

В Хабаровске арестовали подозреваемого в многомиллионных мошенничествах в строительной сфере.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничествах в строительной сфере, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий УМВД России по Хабаровску выяснили, что 26-летний местный житель причастен к серии мошенничеств, произошедших с сентября по май прошлого года.

Проверка информации подтвердила эти данные.

Предварительно установлено, что подозреваемый, выступая от имени коммерческой организации, зарегистрированной на его супругу, заключал с гражданами договоры на выполнение строительно-ремонтных работ. Ему заказывали возведение заборов, перекрытие крыш, оборудование скважин и систем канализации. Получив деньги, он неоднократно оттягивал выполнение работ и прекращал контакт с заказчиками.

По данным полиции, деньги он похищал и тратил на личные развлечения, включая ставки на спортивных тотализаторах. На данный момент выявлены четыре пострадавших, которые перевели злоумышленнику более трех миллионов рублей.

В прошлом году он уже был осужден за присвоение денежных средств, а в марте текущего года получил приговор за грабеж, совершенный в составе группы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», грозящее лишением свободы до десяти лет.