В Хабаровске заключили под стражу строителя-мошенника

Предварительно установлено, что подозреваемый, выступая от имени коммерческой организации, зарегистрированной на его супругу, заключал с гражданами договоры на выполнение строительно-ремонтных работ. Ему заказывали возведение заборов, перекрытие крыш, оборудование скважин и систем канализации. Получив деньги, он неоднократно оттягивал выполнение работ и прекращал контакт с заказчиками.