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«Сможешь убить кого-то?»: житель Хабаровского края воткнул нож в женщину после вопроса

Мужчину из Хабаровского края осудили за убийство знакомой одним ударом ножа.

Источник: Комсомольская правда

Алкоголь — огромная пропасть, в которой легко пропасть с концами. Люди, плотно подсевшие на спиртное, теряют человеческий облик не только физически, но и морально. Для них стирается грань между дозволенным и страшным. Так что переступить черту для пьяного человека — все равно, что в магазин сходить. Яркой иллюстрацией этого стала трагедия, которая произошла в Хабаровске весной 2024 года.

Тогда в Индустриальном районе собралась компания: женщина и трое мужчин. Разговаривали о том о сем, обсуждали насущное, вспоминали былое. Не обошлось без пары литров горячительного.

38-летний мужчина (назовем его А.*) подвыпив, стал хвастаться ножом. Мол, посмотрите, какой «тесак», нашел его в прошлом году. И колбаску порезать, и, если что, отбиться от злодеев.

Выпивавшая вместе с ним женщина возьми, да спроси: «А сможешь этим ножом защитить себя и кого-то убить?». А. продемонстрировал свою решительность наглядно. Недолго думая, он вонзил лезвие женщине в грудь.

Все произошло настолько быстро, что свидетели не успели ничего предпринять. От полученного ранения потерпевшая умерла. А. стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство».

«Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор не вступил в законную силу.

*Имя изменено.