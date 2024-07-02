«Сможешь убить кого-то?»: житель Хабаровского края воткнул нож в женщину после вопроса

Алкоголь — огромная пропасть, в которой легко пропасть с концами. Люди, плотно подсевшие на спиртное, теряют человеческий облик не только физически, но и морально. Для них стирается грань между дозволенным и страшным. Так что переступить черту для пьяного человека — все равно, что в магазин сходить. Яркой иллюстрацией этого стала трагедия, которая произошла в Хабаровске весной 2024 года.