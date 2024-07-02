«Синяки на ногах, на руках и по телу»: 10-летнего ребенка избили в лагере в Уральске

«Первые дни я посещал детей, телефоны в лагере запрещены. Каким-то образом дочка нашла у кого-то из детей телефон и позвонила мне 14 июня. Она рассказала, что сына в лагере избивают. Вечером я забрал детей, думал, ну не нравится там детям. И тогда сына провожала сама директор лагеря. Мы приехали домой — и сын показал синяки на теле. Они были на ногах, на руках и по телу. Он говорит, что налетали по 8−10 ребят и били его, в спортзале и даже на улице. К детям у меня вопросов нет: это дети. У меня вопрос к руководству лагеря, которое приняло детей и обязалось за ними присматривать, к министерству, которое все это организовало: почему такое происходит? Как вы такое допустили?» — высказался отец ребенка.