«Синяки на ногах, на руках и по телу»: 10-летнего ребенка избили в лагере в Уральске

Как выяснило издание, 10-летнего мальчика вместе с сестрой отправили в детский лагерь еще 10 июня. Путевки им выдал городской отдел образования, как пострадавшим от паводка (семья проживает в дачном кооперативе, который этой весной затопило).
«Первые дни я посещал детей, телефоны в лагере запрещены. Каким-то образом дочка нашла у кого-то из детей телефон и позвонила мне 14 июня. Она рассказала, что сына в лагере избивают. Вечером я забрал детей, думал, ну не нравится там детям. И тогда сына провожала сама директор лагеря. Мы приехали домой — и сын показал синяки на теле. Они были на ногах, на руках и по телу. Он говорит, что налетали по 8−10 ребят и били его, в спортзале и даже на улице. К детям у меня вопросов нет: это дети. У меня вопрос к руководству лагеря, которое приняло детей и обязалось за ними присматривать, к министерству, которое все это организовало: почему такое происходит? Как вы такое допустили?» — высказался отец ребенка.
По словам мужчины, 15 июня они с сыном посетили травматолога, который зафиксировал множественные гематомы. В этот же день было подано заявление в полицию. Однако, как заявил отец мальчика, после этого наступила тишина. И только после того, как он нанял юриста, началось небольшое шевеление. Отмечается, что только спустя 11 дней пострадавшим выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу.
«Выдали 26 июня к вечеру. Пока мы туда приехали, оказалось, что СМЭ проводится до 16:00 — в общем, не успели, прошли ее на следующий день. Я так понял, это дело хотят замять: кто только ко мне не обращался, чтобы я больше никуда не жаловался», — заявил мужчина.
Тем не менее в пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что данный факт был зарегистрирован в УП Уральска 15 июня 2024 года.
«В рамках него сотрудниками полиции проведены мероприятия, направленные на установление причастных лиц и причины инцидента. В настоящее время по делу вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, по завершении которой будет дана юридическая оценка данному инциденту. В целях организации проверки вынесено представление в адрес отдела образования города Уральска», — сообщили правоохранители.
В Управлении образования ЗКО также прокомментировали инцидент.
«За ненадлежащее проведение воспитательной работы среди несовершеннолетних вожатому отряда и воспитателю наложено дисциплинарное взыскание. Вожатый уволен с работы. Приказом отдела образования города Уральска за халатность в исполнении должностных обязанностей, допущение нарушений правил внутреннего распорядка при организации летнего отдыха и обеспечении безопасности детей и.о. директора наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора», — говорится в сообщении.
При этом, как отмечает издание, отца мальчика акцентировал внимание на том, что ребенка из лагеря провожала директор — то есть, по его словам, на момент происшествия, она была на рабочем месте, а выговор наложили на некоего исполняющего обязанности.