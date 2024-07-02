Отряды МЧС Хабаровского края помогают пострадавшим от паводка на Уссури

В Вяземском районе из паводка на реке Уссури начали работу две группы МЧС России по Хабаровскому краю. В частности, они оказывают помощь жителям домов, где вода зашла на приусадебные участки. Спасатели помогают перенести имущество на возвышенности. В селах Видное, Кукелево и Кедрово также подтоплены внутрепоселковые дороги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В этих населенных пунктах вода зашла на территорию 12 приусадебных участков, однако угрозы подтопления жилых домов в настоящее время нет.

По данным прогноза Дальневосточного управления гидрометеослужбы, при прохождении паводка по Уссури у села Лончаково к 3 июля прогнозируется достижение отметок 500−550 см (отметка опасного явления — 500 см); у села Шереметьево в период со 2 по 5 июля — 930−970 см (отметка опасного явления — 950 см). Ниже по течению Уссури на участке Венюково — Новосоветское сохранятся отметки неблагоприятного явления с превышением уровня на до одного метра. В результате возможно подтопление приусадебных участков, дорог, посевов и линий связи.