Отряды МЧС Хабаровского края помогают пострадавшим от паводка на Уссури

В Вяземском районе из паводка на реке Уссури начали работу две группы МЧС России по Хабаровскому краю. В частности, они оказывают помощь жителям домов, где вода зашла на приусадебные участки. Спасатели помогают перенести имущество на возвышенности. В селах Видное, Кукелево и Кедрово также подтоплены внутрепоселковые дороги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этих населенных пунктах вода зашла на территорию 12 приусадебных участков, однако угрозы подтопления жилых домов в настоящее время нет.
Также группа спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России по Хабаровскому краю в составе 5 человек с лодкой и беспилотным летательным аппаратом убыла в село Арсеньево Нанайского района, где накануне в результате сильных ливней повысился уровень рек Чуин и Анюй. На месте спасатели проведут мониторинг обстановки, а в случае необходимости — окажут помощь населению.