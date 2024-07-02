В Башкирии возможны подтопления сразу в четырех населенных пунктах — МЧС

Так, на 2 июля на реке Юрюзань и реке Ай ожидаются подъемы воды. В пресс-службе ведомства отметили, что динамика сохранится, но постепенный спад уровней на данных реках прогнозируется на 3 июля.
Между тем в четырех населенных пунктах двух районов республики возможны подтопления 30 придомовых территорий, в которых проживает 28 человек, из них 9 детей, а также перелив участка дороги.
В деревне Чулпан Салаватского района может подтопить 23 придомовых территории, в которых проживает 15 человек, в том числе 4 ребенка. От размещения в пункте временного размещения все жители отказались.
Текущий уровень реки Юрюзань составляет 450 см, затопление происходит при уровне реки 470 см.
В деревне Азангулово Мечетлинского района прогнозируется подтопление двух придомовых участков, в которых проживает 4 человека, от размещения в ПВР они также отказались.
Текущий уровень реки Ай составляет 282 см, затопление происходит при уровне реки 325 см.
В деревне Старомещерово Мечетлинского района прогнозируется подтопление 5 придомовых участков, в которых проживает 9 человек, в том числе 5 детей, от размещения в ПВР они отказались.
В деревне Сулейманово Мечетлинского района прогнозируется перелив участка автомобильной дороги в границах населенного пункта.
До администраций районов и жителей чрезвычайное ведомство информацию довело.