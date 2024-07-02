Каракурты атаковали Атыраускую область: жители проходят лечение, гибнет скот

Ранее алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт все же ужалит человека. Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай. При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.