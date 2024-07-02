Каракурты атаковали Атыраускую область: жители проходят лечение, гибнет скот

По информации Telegram-канала, в Атырауской области от каракуртов пострадали несколько человек и домашний скот. Сообщается, что больше всего случаев зафиксировано в Индерском районе.
«Всего пострадала 81 голова домашнего скота. Из них 10 проходят лечение, погибло 23. Больше всех опасный паук нападал на верблюдов», — пишет сетевое издание.
В пресс-службе акимата Индерского района сообщили о пострадавших местных жителях.
«Первый случай зафиксирован 29 мая. Всего укусам подверглись 9 человек: 7 взрослых и 2 школьника. Детям 7 и 15 лет. Стационарное лечение уже получили 8 сельчан и 1 находится на амбулаторном лечении. Препаратов и сывороток от яда каракуртов в больницах района хватает», — говорится в сообщении.
Между тем в Атырау каракуртов на днях заметили жители микрорайона Көктем. Пока в городе случаев укуса насекомыми не зарегистрировано.
Ранее мы писали, что житель микрорайона № 13 в Актау обнаружил в подвале своего дома большое скопление ядовитых каракуртов. Жильцы многоэтажки беспокоились, что пауки могут попасть в квартиры.
Осенью прошлого года сообщалось, что каракурты расплодились в жилом доме Уральска. Жильцы переживали за детей, ведь ядовитые каракурты могут их покусать. В акимате города заверили, что в этом доме проведут дезинфекцию.
Летом 2023 года в мессенджерах распространилось сообщение о массовом нашествии каракуртов в Алматы. Однако в пресс-службе УОЗ города отметили, что были зарегистрированы только два случая с укусами этих пауков.
Ранее алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт все же ужалит человека. Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай. При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.
«Если после укуса боль не сильная пациента, то после оказания медицинской помощи пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение», — рассказали врачи.
Основные симптомы после укуса: судороги в конечностях; лихорадка; потливость; головная боль; острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни; сбой дыхания; аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.