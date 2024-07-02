Дело Нурлана Масимова: кому передадут автомобили, изъятые у фигуранта

Отметим, 49-летний Нурлан Масимов возглавлял ранее департамент Павлодарской области. В январе 2022 года он был освобожден от должности начальника полиции Павлодарской области. В апреле 2022 года стало известно, что Нурлан Масимов находится в розыске. Позже Антикоррупционная служба объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении. В июле того же года его задержали на границе с Россией с поддельными документами.