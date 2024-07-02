Дело Нурлана Масимова: кому передадут автомобили, изъятые у фигуранта

Автомобили, изъятые у осужденного по делу Нурлана Масимова подрядчика Евгения Евковича, передали Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе по Павлодарской области. Оба автомобиля достались госструктурам бесплатно. Об этом сообщили в ответ на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz в павлодарском департаменте госимущества и приватизации.
«Автомобиль марки Kia Sorento передан на баланс управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Toyota RAV4 передали в пользование департамента Антикоррупционной службы по Павлодарской области», — прокомментировал руководитель территориального департамента Еркин Смагулов.
Информация о реализации этих автомобилей появилась на сайте госаукциона весной этого года. По официальным данным, черный кроссовер Kia Sorento 2021 года выпуска оценили в 18,5 миллиона тенге, Toyota RAV4, также вышедшую с заводского конвейера в 2021 году, в 16,7 миллиона тенге.
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ак стало известно, кроссоверы принадлежали предпринимателю Евгению Евковичу, осужденному по делу Нурлана Масимова за хищение имущества в крупном размере. Следствие установило, что бизнесмен поставлял павлодарской полиции спецсредства, в том числе бронежилеты, каски и резиновые дубинки по завышенной цене.
Напомним, в августе 2023 года суд с участием присяжных заседателей вынес вердикт Нурлану Масимову, его заместителю Дамиру Сиразидимову и предпринимателю Евгению Евковичу. Их приговорили к 10, 8 и 7 годам, соответственно и обязали возместить департаменту полиции Павлодарской области 421,6 миллиона тенге.
Тогда же для обеспечения исполнения приговора суд арестовал автомобили предпринимателя Евковича. Материальный ущерб бизнесмен погасил сам. И в декабре прошлого года апелляционный суд сократил ему срок заключения с семи до пяти лет. При этом арест на изъятые автомобили оставил в силе. Позже их передали павлодарскому департаменту госимущества и приватизации.
Отметим, 49-летний Нурлан Масимов возглавлял ранее департамент Павлодарской области. В январе 2022 года он был освобожден от должности начальника полиции Павлодарской области. В апреле 2022 года стало известно, что Нурлан Масимов находится в розыске. Позже Антикоррупционная служба объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении. В июле того же года его задержали на границе с Россией с поддельными документами.
Нурлан Масимов обвинялся в получении взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также экс-начальник департамента полиции Павлодарской области обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы. На одном из судебных заседаний Нурлан Масимов признал вину только в незаконном пересечении государственной границы.