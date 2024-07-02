Российские специалисты раскрыли все секреты взрывателя ракеты ATACMS

«Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква “А” в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах», — пояснил собеседник.