Бастрыкин потребовал возбудить дело после отравления в лагере Башкирии

По данным СКР, в «Уральских зорях», расположенных в деревне Зеленая Поляна в Абзелиловском районе, после посещения столовой несколько десятков детей пожаловались на тошноту, боли в животе и повышенную температуру. По данному факту проверку проводят региональный Следком и Роспотребнадзор. У всех заболевших детей подтвердился норовирус.