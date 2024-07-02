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Бастрыкин потребовал возбудить дело после отравления в лагере Башкирии

Около 40 детей пожаловались на боли в животе после приема пищи.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как около 40 детей отравились в лагере в Башкирии.

По данным СКР, в «Уральских зорях», расположенных в деревне Зеленая Поляна в Абзелиловском районе, после посещения столовой несколько десятков детей пожаловались на тошноту, боли в животе и повышенную температуру. По данному факту проверку проводят региональный Следком и Роспотребнадзор. У всех заболевших детей подтвердился норовирус.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, персонал лагеря своевременно не известил о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения.

«️Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве.