Бастрыкин потребовал возбудить дело после отравления в лагере Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как около 40 детей отравились в лагере в Башкирии.
По данным СКР, в «Уральских зорях», расположенных в деревне Зеленая Поляна в Абзелиловском районе, после посещения столовой несколько десятков детей пожаловались на тошноту, боли в животе и повышенную температуру. По данному факту проверку проводят региональный Следком и Роспотребнадзор. У всех заболевших детей подтвердился норовирус.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, персонал лагеря своевременно не известил о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения.
«️Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в ведомстве.