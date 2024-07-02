Часть Феодосии осталась без воды

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе по ул. Горького, ориентировочно до 17:00 02.07.2024 будет снижено давление воды (частичное или полное отсутствие водоснабжения)», — говорится в сообщении.
Ограничения коснутся следующих улиц: Чкалова, Федько, Б. Старшинова, Гарнаева, Володарского, Ленина, Боевая, Украинской, Советской, Нахимова, Чехова, Старокарантинная, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Понамаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л. Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса. Н. Карантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Шмидта, Армянская, В. Коробкова, Циолковского, Боевая, 1го Мая пер. Беломорский, Русская, К. Маркса, Галерейная, а также прилегающих к ним улиц и переулков.
На время выполнения ремонтных работ гражданам организуют подвоз питьевой воды согласно поступающих заявок.
«Вода соответствует нормам СанПин, перед употреблением рекомендуем кипячение», — добавили на предприятии.
Как сообщалось, во вторник в одном из сел Советского района Крыма будет проводиться дезинфекция резервуаров воды и сетей, в связи с чем воду из-под крана нельзя будет употреблять.