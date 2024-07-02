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Житель Магнитогорска за рулем внедорожника сбил зайца-русака на трассе в Башкирии

В Башкирии мужчина насмерть сбил зайца-русака.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии под колесами внедорожника «Cherry» погибло дикое животное. Как рассказали в пресс-службе Минэкологии республики, на участке дороги Озерное — Красная Башкирия житель Магнитогорска за рулем иномарки насмерть переехал зайца-русака.

— Ущерб охотничьим ресурсам оценен в одну тысячу рублей, — уточнили в ведомстве.

В министерстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и осторожными в ночное время суток: именно тогда дикие животные наиболее активны.

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