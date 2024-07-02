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В доход РФ передали более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 131 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщил РИА Новости директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Источник: © РИА Новости

«В связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности в доход государства обращено более 131,2 миллиона акций нескольких компаний», — сказал он.

Ранее Аристов рассказал РИА Новости, что в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в перечень террористов и экстремистов) в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Кроме того, по словам главы ФССП, приставы передали в доход государства акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов».

Эти компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.