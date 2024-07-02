В доход РФ передали более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний

Ранее Аристов рассказал РИА Новости, что в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в перечень террористов и экстремистов) в связи с осуществлением экстремистской деятельности.