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В центре Иркутска задержан мужчина с двумя пистолетами

Оружие передано на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Источник: ГУ МВД

В центре Иркутска полиция задержала 22-летнего мужчину с двумя пистолетами и боевыми травматическими патронами. Задержание произошло по улице Байкальской недалеко от Центрального рынка. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— Полицейские в областном центре задержали мужчину, при себе у которого находилось незарегистрированное оружие, — раскрывают подробности полицейские. — Информацию о возможном нелегальном владении оружием получили оперативники уголовного розыска областного Главка полиции. Тогда были установлены предполагаемые автомобили, на которых могут перемещаться вероятные подозреваемые.

Так, в центре Иркутска был остановлен автомобиль «Audi A7». За рулем находился 22-летний мужчина. Во время проверки у него были обнаружены два нелегальных пистолета и патроны. Все это было изъято и передано на исследование в экспертно-криминалистический центр.