В центре Иркутска задержан мужчина с двумя пистолетами

Так, в центре Иркутска был остановлен автомобиль «Audi A7». За рулем находился 22-летний мужчина. Во время проверки у него были обнаружены два нелегальных пистолета и патроны. Все это было изъято и передано на исследование в экспертно-криминалистический центр.