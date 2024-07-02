Критиковавший Токаева казахстанский блогер умер в Киеве после покушения

Айдос Садыков уехал в 2014 году на Украину, где получил политическое убежище. В 2023 году на родине его объявили в розыск по статье 174 УК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Он уже ранее судим — в 2010 году отбыл наказание два года лишения свободы за хулиганство.