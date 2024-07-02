В Башкирии 27 детей заразились гепатитом А

Также в 2023 году было диагностировано три факта заражения гепатитом Е. Все пациенты контактировали со свиным мясом. Так, 77-летняя женщина готовила еду из сырой свинины, 43-летняя жительница Башкирии попробовала сырой свиной фарш, а также гепатит был найден у мужчины 42 лет: он съел недожаренный шашлык из свинины в кафе.