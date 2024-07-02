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В Пермском крае пропал 77-летний мужчина, которому нужна медицинская помощь

Он вышел из дома и исчез.

Источник: Соцсети

Поиск 77-летнего пропавшего мужчины, который нуждается в медицинской помощи, организован в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59».

Речь идёт о Николае Иванове, который исчез в Краснокамске. Мужчина вышел из дома на улице Пугачёва 29 июня около 12:00 и не вернулся. С того момента о его местонахождении неизвестно.

Как сообщает поисковый отряд, пропавший имеет худощавое телосложение, у него голубые глаза. Рост Николая 176 сантиметров.

На момент пропажи он был одет в телогрейку коричневого цвета, тёмно-синее трико, синюю футболку, светлую рубашку, кепку и чёрные калоши.

Особыми приметами организация отмечает усы и ожог правой руки и бедра. Уточняется, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Все, кому известно о местонахождении пропавшего, могут сообщить об этом по номерам 102 или 8−912−880−41−60.