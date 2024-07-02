Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске начнут судить владельцев фирмы «Гранд-бизнес групп» за обман дольщиков

Следствие считает, что на деньги, предназначенные для строительства дома, они питались в ресторанах и оплачивали собственные кредиты.

Источник: Om1.ru

В Омске направлено в суд уголовное дело по факту хищения денег у участников долевого строительства. Обвиняемыми по делу проходят два руководителя ООО «Гранд-бизнес групп».

По версии следствия, обвиняемые приобрели фирму в 2015 году. На тот момент организация уже имела разрешение на строительство двух многоквартирных домов на улице Луговая в Омске.

После этого новые руководители фирмы заключили с 16 гражданами и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве на общую сумму около 39 миллионов рублей.

Следствие считает, что часть полученных денег — почти 5,5 млн рублей — они израсходовали на собственные нужды. Это оплата личных кредитных обязательств и займов, счетов в местах общественного питания, аптеках и заправках.

До сих пор строительство домов не завершено и передано другой организации. Уголовное дело по существу будет рассматривать Октябрьский районный суд.