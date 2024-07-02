В Омске начнут судить владельцев фирмы «Гранд-бизнес групп» за обман дольщиков

В Омске направлено в суд уголовное дело по факту хищения денег у участников долевого строительства. Обвиняемыми по делу проходят два руководителя ООО «Гранд-бизнес групп».
По версии следствия, обвиняемые приобрели фирму в 2015 году. На тот момент организация уже имела разрешение на строительство двух многоквартирных домов на улице Луговая в Омске.
Следствие считает, что часть полученных денег — почти 5,5 млн рублей — они израсходовали на собственные нужды. Это оплата личных кредитных обязательств и займов, счетов в местах общественного питания, аптеках и заправках.
До сих пор строительство домов не завершено и передано другой организации. Уголовное дело по существу будет рассматривать Октябрьский районный суд.