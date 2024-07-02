Огнеборцы МЧС потушили пожар в университете Владивостока, эвакуированы сотни студентов

Во Владивостоке произошел пожар в одной из аудиторий ВВГУ. Загорелось помещение, расположенное на пятом этаже университета, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным МЧС России, огонь охватил примерно 20 квадратных метров. В результате происшествия была проведена оперативная эвакуация около 450 человек. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
В пресс-службе университета корр. ИА PrimaMedia рассказали, что возгорание уже ликвидировано. Сейчас персонал занимается проветриванием помещений.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, а также специалисты из испытательной пожарной лаборатории, которые занимались установлением причин возгорания и оценкой ущерба.
Напомним, во Владивостоке огнеборцы потушили пожар в частном доме в районе остановки «Дальпресс».