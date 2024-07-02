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Перед судом предстанут 12 челябинцев, обвиняемых в аферах с недвижимостью на 76 млн

Перед судом предстанут 12 челябинцев, обвиняемых в аферах с недвижимостью на 76 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Три человека обвиняются в создании преступного сообщества и руководстве им. Остальные девять — его активные участники. Объединившись, злоумышленники совершали аферы на рынке недвижимости.

О том, что криминальный бизнес подельников был пресечен оперативниками областного Главка полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ, в апреле прошлого года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Обвиняемые присваивали квартиры умерших людей, которые не имели прямых наследников, либо покупали жилье у граждан с асоциальным образом жизни. С помощью подделки документов мошенники переоформляли недвижимость на себя и перепродавали», — комментирует она.

В ходе предварительного следствия у аферистов изъято более 43 млн рублей от незаконно проданных квартир. Злоумышленники добровольно возместили ущерб в размере 3 млн рублей. Кроме того, на имущество подельников наложен арест на сумму 10 млн рублей.

Сейчас фигуранты в зависимости от ролей в криминальной схеме находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, на домашнем аресте и под стражей.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.